L’ail des ours confondu avec une dangereuse plante toxique : un couple meurt empoisonné

Alors qu’il pensait avoir récolté de l’ail des ours en forêt, un couple autrichien est mort en mangeant ce qui était en réalité une plante toxique.

Tragique accident en Autriche. Alors qu’il s’était adonné à une promenade-cueillette dans une forêt à Deutsch-Wagram, un couple de personnes âgées est décédé après avoir ingurgité une plante toxique, qu’il pensait être de l’ail des ours.

Munis de leurs feuilles, ils avaient préparé une soupe qui leur a été fatale. Selon le quotidien autrichien, Kleine Zeitung, le couple victime de violentes douleurs a été transporté à l’hôpital, quelques heures après leur repas, «nous soupçonnions qu’il s’agissait d’une intoxication alimentaire […] lorsque nous avons transporté les deux personnes à l’hôpital, leur état était stable», ont déclaré les secours.

L’homme et la femme sont finalement décédés quelques jours après leur hospitalisation des suites de l’intoxication. Ils auraient consommé du colchique d’automne, une plante hautement toxique, aussi appelée safran des prés, qui est bien souvent confondue avec les feuilles d’ail des ours.

Comment distinguer ces deux plantes ?

Le colchique d’automne contient de la colchicine, une substance toxique qui peut entraîner une défaillance des organes ainsi qu’un choc toxique en quelques jours. Particulièrement présent dans le Grand Est et en Auvergne Rhône-Alpes, les habitants de ces régions doivent redoubler de vigilance. Son pic étant fixé au mois avril.

Concrètement, le colchique d’automne ressemble donc à l’ail des ours, mais différence importante à souligner, il ne sent pas l’ail, il est inodore. Ses feuilles sont particulièrement rigides, ne possédant pas de tige avec un bulbe rond et foncé. D’autre part, il pousse généralement au sol des clairières, formant un tapis de feuilles pouvant mesurer entre 15 et 40 cm.

En cas de doute, il est vivement recommandé de consulter un pharmacien ou un spécialiste des plantes.