Sécheresse : la région Ile-de-France propose 20.000 euros pour encourager la récupération de l'eau de pluie

Afin de lutter contre la sécheresse, la région Île-de-France attribue une subvention pour s'équiper en matériel de récupération d'eau de pluie.

Un coup de pouce économique et écologique. L’Île-de-France a mis en place un soutien financier pouvant aller jusqu’à 20.000 euros à partir du printemps 2023, pour encourager les habitants à se doter de récupérateurs d’eau de pluie.

Cette mesure, prévue dans le Plan de protection, de résistance et d’adaptation (PRACC), a pour but de réduire la consommation d'eau potable, un enjeu majeur dans un contexte de sécheresse. L’aide est donc accessible aux propriétaires et aux locataires. Elle est valable pour un récupérateur d’eau installé en surface ou enterré, et ce quel que soit son usage (arrosage du jardin ou sanitaire). Les cuves enterrées de 5m3 et les récupérateurs d’eau aériens ou réservoirs souples d’au moins 3m3 sont également inclus dans le dispositif, dès lors qu’ils sont achetés neufs.

Déjà 60.000 installations en France

Pour les cuves enterrées, le montant peut s’élever jusqu’à 20.000 euros et 10.000 euros pour les cuves hors-sol. À noter que l’aide est plafonnée à 50 % du coût total. La somme couvre l’achat du récupérateur, l'installation de l'équipement et les coûts associés aux travaux qu'il peut entraîner (travaux de terrassement et de raccordement au réseau). De plus, seules les résidences principales sont éligibles à cette aide régionale, avec une seule demande par foyer fiscal.

Pour effectuer les démarches, il est nécessaire se rendre sur le site mesdemarches.iledefrance.fr. Après la connexion via FranceConnect ou l’identifiant habituel, il faut rechercher la rubrique «Installation de récupérateurs d’eaux pluviales» et compléter le formulaire. Les demandes de subvention doivent être faites au plus tard trois mois après la pose de l'appareil.

D’après le Planetoscope, près de 60.000 équipements ont déjà été installés en France depuis le 1er janvier 2023.