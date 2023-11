Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end ?

Parapluie, doudoune ou manteau léger à quelle météo faut-il s’attendre ce week-end des samedi 17 et dimanche 18 novembre en France ?

Après le passage de la tempête Frederico sur le pays, Météo France prévoit un week-end au temps mitigé et une nouvelle vague dépressionnaire au nord de la Loire.

Samedi 18 novembre le temps sera bien différent entre la partie nord et la partie sud du pays. De la Bretagne à l’Alsace le temps sera couvert dans la matinée et la pluie sera toujours présente dans l’extrême nord de la France. Dans l’après-midi un peu de pluie devrait s’inviter au nord-est de la Bretagne.

Pour les températures de cette partie nord du pays elles oscilleront entre 5° et 14°C dans la matinée et 8° et 17°C dans l’après-midi. C’est dans l’ouest qu’il fera le plus chaud et à l’est le plus froid selon les prévisions de météo France.

Dans la partie sud du pays, c’est un temps ensoleillé mais nuageux qui s’installera pour la journée de ce samedi. Les températures seront très fraîches dans la matinée avec une minimale de 2°C à Bourg-Saint-Maurice et un maximum de 14°C à Nice. Dans l’après-midi l’atmosphère se réchauffera avec des températures comprises entre 12° et 22°C.

2 départements en Orange pic.twitter.com/dySGLC7sYy — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 17, 2023

Du côté des vigilances, Méteo France a maintenu la Vendée et la Charente-Maritime en vigilance orange crues pour la journée de samedi, alors que le Pas-de-Calais pourra enfin profiter d’un début de décrue bien que la vigilance jaune soit toujours de rigueur.

La journée de ce dimanche 19 novembre marquera enfin le retour du soleil dans la région des Hauts-de-France qui subit depuis plus d’une semaine de fortes pluies et des inondations. La pluie s’installera cependant pour la matinée sur la façade nord-est du pays et les nuages sur le front ouest. Dans le sud le soleil brillera toute la journée.

Côté températures, elles oscilleront entre 7° et 16°C dans la matinée et 9° et 22°C dans l’après-midi.