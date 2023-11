Météo : pourquoi les températures vont-elles chuter brutalement ce vendredi ?

Depuis une semaine, les températures ont chuté dans l’Hexagone, coïncidant avec l’arrivée des premiers flocons de neige en différents endroits du pays. Mais cet épisode de «rafraîchissement» devrait s’accentuer au point que les maximales ne dépasseront pas les 3 °C dans le nord-est vendredi, y compris en Île-de-France.

Un froid glacial. La France fait face, depuis une semaine, à des températures très proches des moyennes de saison, voire parfois en dessous. La chute du mercure coïncide avec l’arrivée de la neige en plaine dans l’Hexagone.

«En effet, l’hiver météorologique commence au 1er décembre et les températures plutôt basses, apportées depuis le nord par les perturbations traversant la France, peuvent engendrer les premières chutes de neige en plaine sur l'Hexagone», a expliqué Météo-France.

Mais d’après les prévisions du service météorologique, la journée de vendredi devrait être la plus fraîche de toute la semaine. Dans le détail, les maximales ne devraient pas dépasser les 3 °C dans le nord-est, les 8 °C dans le nord-ouest, les 17 °C dans le sud-est et les 11 °C dans le sud-ouest. Un mercure en pleine «dépression» rimant avec une potentielle arrivée de la neige en Île-de-France et jusqu’en Normandie, d’après Météo-France.

Contacté par CNEWS, le service météorologique est revenu sur les raisons de cette chute du mercure, rappelant que cela survient «dans un contexte où l’Europe connaît des températures assez basses avec une fin d’automne prenant des allures hivernales sur une grande partie du continent».

Dans l'Hexagone, Météo-France a estimé qu’«aujourd’hui, on a déjà des températures qui sont relativement basses sur le nord-est. Il neige à basse altitude, parfois à 400 mètres, à peine, en Lorraine. Les températures maximales peinent, donc, à atteindre les 5 °C, même si elles vont se radoucir. On a connu, dimanche 26 novembre, une journée relativement froide comparé aux moyennes d’une fin de novembre, même si cela reste un froid d’une grande banalité».

Un mode «Europe froide» persistant

Dans le détail, le service météorologique a indiqué à CNEWS que ce phénomène d’«Europe froide» devrait persister jusqu’au week-end prochain. «En France, on va voir quelques fluctuations liées au passage de deux dépressions. L’une est prévue ce mardi et qui transite via les Alpes. La deuxième est attendue jeudi», a noté Météo-France ajoutant que «selon leurs trajectoires, les dépressions ramènent un peu d’air doux».

Cela explique donc le «redressement» des températures durant la journée du jeudi où «les maximales dépasseront parfois les 15 °C au sud» avant un «effondrement» du mercure vendredi à l’arrière du passage de la dépression.

«Les vents vont rebasculer au secteur nord et vont aspirer de l’air froid qui sera directement disponible sur le nord de l’Europe et sur les îles britanniques. Ce qui fait que vendredi, on aura des maximales basses et de la neige jusqu’en plaine sur une partie du nord-est», a noté Météo-France.