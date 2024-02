Tout savoir sur l'araignée Joro qui est en train d'envahir les Etats-Unis

Les araignées Joro gagnent du terrain aux États-Unis. Originaires d’Asie, elles pourraient bien envahir les grandes villes du pays. Une récente étude explique les raisons de cette invasion en milieu urbain.

C’est un scénario digne d’un film de science-fiction. Les araignées Joro, ou Trichonephila clavata, envahissent petit-à-petit les métropoles des États-Unis.

Apparues pour la première fois dans le pays en 2013, elles sont originaires d'Asie. Rapidement, elles se sont propagées dans le sud des États-Unis, en s’installant près des grands axes routiers.



Alors que la raison de la présence de cette espèce en milieu urbain restait jusqu’à présent un mystère, une étude publiée le 13 février dans Arthropoda, et relayée par CNN le 25 février, donne une explication à cette invasion : les araignées Joro ne sont pas dérangées par le bruit et les nuisances urbaines, comme peuvent l’être les araignées d’une autre espèce.

Adaptées au milieu urbain

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l’Université de Géorgie, dont Andy Davis fait partie, ont effectué plus de 350 tests sur 20 routes, à travers la stimulation de toiles d’araignées Joro avec un diapason. À l’issue de ces tests, ils ont constaté que les araignées habituées à un trafic routier intense n’attaquaient que dans 51% des cas, contre 65% pour celles vivant dans un environnement plus calme. Les chercheurs sont donc arrivés à la conclusion que le bruit n’empêche pas ces araignées de chasser.



«Les bords des routes sont un endroit très difficile à vivre pour un animal. Mais les araignées Joro semblent pouvoir vivre à côté d'elles», expliquent les chercheurs.

Danger pour l’homme et les autres espèces ?

Après l’obtention de ces résultats, les chercheurs se sont questionnés sur l’évolution de l’invasion des araignées. Ces dernières peuvent mesurer jusqu’à 10 cm, et détiennent des rayures jaunes et des taches rouges. Elles ont également la faculté de faire voler leur progéniture à une distance de 160 kilomètres de leur lieu de naissance, grâce à la diffusion de fils dans l’air, qui captent le vent et les transportent dans d’autres endroits.

Cependant, bien que les araignées soient venimeuses, leurs crochets ne peuvent pas transpercer la peau humaine, elles ne présentent donc aucun danger pour l’homme.



Elles sont aussi de nature timide avec les autres espèces d’araignées, et ne montrent donc pas de signes d’agressivité. Mais leur prolifération n’est pas sans risque : elle pourrait, à terme, priver d’autres espèces de leurs ressources, et pas conséquent, les forcer à se déplacer. Pour l’heure, rien n’est encore certain concernant l’impact de cette espèce invasive sur l’écosystème.