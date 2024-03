Grandes marées : à quoi sert un coefficient ?

Alors que Saint-Malo doit faire face à la marée du siècle dès ce mardi, se pose la question de l’utilité des coefficients associés à ce phénomène maritime. Alors à quoi correspondent-ils ?

Une marée plus qu’exceptionnelle. Le coefficient de marée a une grande utilité pour comprendre ce phénomène maritime qui touche de plein fouet la ville bretonne de Saint-Malo.

Le coefficient de marée est un système typiquement français. Il a été créé pour la France par des hydrographes français. Il s’agit d’experts de mesures des fonds marins, des courants et des marées.

Comme une échelle de puissance

Ainsi, tout comme l’échelle de Richter, permettant de déterminer la puissance d’un séisme, les coefficients de marée servent à déterminer s’il est question de petites marées, appelées mortes-eaux, ou de grandes marées.

Les coefficients sont compris entre 20 et 120 et découpés en six catégories. Entre 20 et 44, la marée est considérée comme mortes-eaux, entre 45 et 69, il s’agit de mortes-eaux moyennes puis de 71 à 94 de petites marées de vives-eaux.

Les trois catégories suivantes correspondantes à des phénomènes marins de plus grande amplitude. Ainsi, de 95 à 99 il s’agit des vives-eaux moyenne puis de 100 et plus de grandes marées. Le coefficient de 120 est réservé aux marées extraordinaires de vives-eaux dites d’équinoxe.

Pour ce qui est de Saint-Malo, le coefficient de la marée qui aura lieu ce mardi 11 mars est de 117. Il s’agit donc d’une Grande marée à la limite de l'extraordinaire. Les conditions en mer et au port risquent en conséquence d’être mouvementées.