Dépression Pierrick : quelle est cette nouvelle perturbation qui va toucher la France ce lundi ?

Ce lundi 8 avril, une nouvelle perturbation, nommée Pierrick, doit frapper le nord-ouest de l’Hexagone. Elle devrait engendrer des vents très forts et un risque de vagues-submersion, selon Météo-France. Elle concerne la Bretagne ainsi que toute la côte manchoise.

Après les températures printanières du vendredi 5 et samedi 6 avril, le temps devrait radicalement changer d’ambiance ce lundi 8 avril. En effet, une dépression, nommée Pierrick, s’approche doucement du littoral breton. Selon Météo-France, bien qu’une «incertitude demeure sur la trajectoire exacte de ce minimum dépressionnaire», cette nouvelle tempête doit engendrer de fortes rafales et un risque de vagues-submersion.

Car comme l’explique Météo-France, les rafales pourraient engendrer «de fortes vagues de Sud-Ouest qui atteignent le littoral nord de la façade atlantique en fin de journée de lundi et sont particulièrement marquées sur l'ouest du Finistère».

Le Finistère placé en orange pour «vagues-submersion»

«De plus, les niveaux d'eau sont élevés avec des coefficients de marée en hausse (109 à la pleine mer de 18h) et une surélévation du niveau de la mer due aux conditions atmosphériques (surcote)», a ajouté l'institut national de météorologie notant que «la conjonction de ces très fortes vagues et de ces niveaux d'eau élevés va entraîner des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral du Finistère lundi en fin de journée, placé en vigilance vagues-submersion orange».

Selon le site ventusky, les rafales pourraient dépasser les 65 km/h à Brest et les 70 km/h à Lannion. Elles devraient atteindre aussi la Normandie avec une vitesse supérieure à 79 km/h au Havre ou à 90 km/h à Fécamp. Dans le nord du pays, Dunkerque et Calais pourront enregistrer des valeurs dépassant respectivement les 80 et les 100 km/h.

Quatre départements en jaune

Les départements de Vendée, de Seine-Maritime, du Morbihan et de Loire-Atlantique sont, eux, placés en vigilance jaune «vagues-submersion» pour la journée de ce lundi 8 avril.

Dans un contexte de grandes marées, la préfecture maritime de la Manche a appelé, via un communiqué de presse partagé sur son compte X, à la plus grande prudence compte tenu du risque très élevé de vagues-submersion.

⚠ VIGILANCE GRANDES MAREES du 07/04 au 11/04 - Appel à la prudence





Pensez à bien préparer votre sortie :



Consultez la météo et les horaires de marée pour ne pas vous faire surprendre !



➡RDV sur https://t.co/ceNl61mh9g





➡ https://t.co/MQGU2x2Ihv pic.twitter.com/4pMr9vY7pw — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 5, 2024

«Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide», ont alerté les autorités.

«Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée», ont-elles ajouté. Les plus forts coefficients de marée sont attendus ce mardi 9 avril. La vigilance sera de mise jusqu’au 11 avril prochain.