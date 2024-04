Météo : faut-il s’attendre à une chute des températures la semaine prochaine ?

Après un week-end aux températures estivales, quel sort le mercure va-t-il nous réserver durant les prochains jours ? Le point sur les dernières prévisions de Météo-France pour la semaine qui s'ouvre.

Un printemps de saison ou aux allures davantage automnales ? Alors que les températures se sont envolées durant le week-end, une baisse du mercure devrait être observée au cours de cette semaine, selon les prévisions de Météo-France.

En effet, le service national de météorologie prévoit une semaine «plus fraîche» dès ce lundi. Ainsi, durant cette première journée de la semaine, les maximales devraient être comprises entre 12 et 19 °C dans la moitié nord et entre 15 et 27 °C dans le sud.

Sans surprise, les températures seront plus basses dans l'extrême nord de l’hexagone, notamment dans les Hauts-de-France où les maximales devraient atteindre seulement 12 °C à Lille et Amiens. Dans le sud du pays, les températures seront supérieures aux moyennes de saison avec des maximales de 26 °C du côté de Montélimar.

Il fera encore plus frais ce mardi 16 avril, notamment dans la moitié sud. Si les maximales devraient rester stables, autour de 12 à 13 °C, dans la moitié nord, elles devraient chuter d'au moins 7 °C dans certains endroits de la moitié sud. Elles seront comprises entre 13 °C et 20 °C.

La journée de mercredi devrait être marquée par le retour de la pluie sur une très large majorité du territoire. Côté températures, ces dernières devraient être comprises entre 12 °C et 14 °C dans la moitié nord et entre 12 °C et 18 °C dans la moitié sud.

Bien que les tendances restent incertaines à l'heure actuelle, le mercure devrait repartir à la hausse en fin de semaine prochaine. À titre d'exemple, samedi, malgré la présence de la pluie sur le Grand Est, la majorité des départements de la moitié nord devraient profiter d'un ciel ensoleillé et de températures printanières frôlant les 20 °C à Nantes ou encore à Rennes.

Dans le sud, on devrait atteindre, ce jour-là, 21 °C à Tarbes, 22 °C à Perpignan et 23 °C à Montpellier.