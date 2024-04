Dépression Renata : quelle est cette nouvelle perturbation qui va donner lieu à de fortes rafales dans le nord de la France ?

Après un week-end ensoleillé, une nouvelle perturbation très active devrait balayer la moitié nord de la France ce lundi 15 avril. Nommée Renata, elle devrait générer des coups de vent, dépassant parfois les 100 km/h dans certains départements.

Les dégradations météorologiques sont de retour. À l’heure où le ciel s’ennuage et où les températures s’orientent à la baisse dans la moitié nord de la France, une nouvelle dépression très active, nommée Renata, devrait traverser l’Hexagone durant la journée du lundi 15 avril.

Comme l’explique l’observatoire français des tornades et des orages violents, Keraunos, cette nouvelle perturbation, due à un thalweg d’altitude, appelé encore creux barométrique, «circulera en mer du Nord et étendra son influence sur le nord de la France». Il s’agit d’une zone prolongeant une dépression, en l'occurrence Renata, et que l’on peut symboliser sur les cartes météorologiques synoptiques par une ligne de basse pression relative.

De ce fait, ce thalweg, conséquence directe de Renata, devrait provoquer de fortes averses, parfois orageuses et accompagnées de grêle. Lors de son passage, la dépression devrait provoquer en outre de forts coups de vent dans certains départements du nord, à commencer par les Hauts-de-France.

3 départements des Hauts-de-France en vigilance orange

Dans cette région, le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme ont été placés en vigilance orange pour «vents violents» pour la journée du lundi, tandis que l'Oise et l'Aisne sont concernés par une alerte jaune pour le même motif. Les rafales devraient atteindre 100 à 110 km/h à l’intérieur des terres.

À 13h, on devrait enregistrer 90 km/h à Calais, 84 km/h à Dunkerque et 79 km/h à Lille. À Abbeville et Amiens, les rafales pourraient dépasser les 80 km/h.

La perturbation devrait également traverser la Bretagne et la Normandie. Dans ces deux régions, ce sont principalement les départements des Côtes-d’Armor, de la Manche, du Calvados, de l’Orne, de l’Eure et de la Seine-Maritime qui sont concernés. Le vent devrait souffler à 100 km/h en bord de mer et à 80 à 90 km/h ponctuellement à l’intérieur des terres.

Au Havre, les rafales pourraient atteindre 89 km/h. À Rouen, des coups de vent à 87 km/h sont attendus. Ils seront de moins forte intensité à Saint-Malo où les rafales ne devraient pas excéder à 75 km/h.

100 km/h attendus dans le Grand Est

Hormis les Hauts-de-France, la Bretagne et la Normandie, le Centre-Val de Loire, la région parisienne et le Grand Est devraient également ressentir le passage du thalweg.

Ainsi, l’Eure-et-Loir, Paris et sa petite couronne, les Ardennes, la Marne, l’Aube, la Meuse, la Haute-Marne, la Moselle, le Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort ont, tous, été placés en vigilance jaune pour «vents violents» par Météo-France.

A noter enfin que la dépression Renata devrait gagner ces départements en milieu d'après-midi, voire en fin d’après-midi. En région parisienne, par exemple, des rafales de 80 à 90 km/h pourraient être enregistrées.

Dans les Ardennes, au nord des Vosges et au tour de la Lorraine, elles devraient atteindre 100 à 110 km/h. À Metz, Paris, Reims, Chaumont, Troyes et Nancy, le vent devrait souffler de 75 à 80 km/h.