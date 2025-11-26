Chiens : cette espèce a de l'ADN de loup, au grand étonnement des scientifiques

Une étude a été publiée cette semaine affirmant que les chihuahuas possèdent de l'ADN de loup. Les recherches suggèrent que chiens et loups se seraient croisés au cours des derniers millénaires.

Cette petite boule de poils possède... de l'ADN de loup. Cette semaine, la revue scientifique américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a publié une étude surprenante sur les chiens.

Parmi ses différents enseignements, un fait surprenant. On apprend ainsi que les chihuahuas, connus pour leur petit gabarit, ont une quantité détectable d'ADN du loup.

A l'instar d'autres espèces de chiens, le meilleur ami de l'homme et son cousin sauvage se seraient ainsi reproduits durant les derniers millénaires.

Une influence sur les chiens modernes ?

Le minuscule chihuahua porte ainsi environ 0,2% de loup parmi ses ancêtres. Selon l'équipe américaine de scientifiques, l'odorat, la personnalité et la taille des chihuahuas auraient pu être influencés par le croisement entre chien et loup, au grand étonnement des scientifiques.

Reste que s'ils possèdent de l'ADN lupin, les chihuahuas n'ont pas hérité de beaucoup de choses du loup, notamment la taille. Un chihuahua adulte atteint environ une hauteur de 15 à 25 centimètres et une longueur de 20 à 30 centimètres, alors que le loup adulte est situé entre 1 mètre et 1m60 de long pour une hauteur de 60 à 90 centimètres.

Et en réalité, le chihuahua n'est pas la seule race de chien à posséder de l'ADN de loup. Loin de là. En effet, 64% des races modernes de chiens ont ainsi des loups parmi leurs ancêtres.

Les croisements chien-loup en tête

Dans le détail, l'étude montre que le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de Saarloos sont les deux races qui possèdent le plus d'ADN de loup, jusqu'à 40%, mais sont originaires de croisements entre chiens et loups. Parmi les races qui ne sont pas issues de croisements volontaires, le Grand Anglo-Français tricolore est en tête du classement, avec 5% d'ADN de son cousin sauvage.

Malgré l'influence de ce croisement, les chiens les plus gros ne possèdent pas forcément de l'ADN de loup, comme les Saint-Bernard. On remarque toutefois que 100% des chiens de rue vivant près des habitations humaines, mais n'ayant pas de propriétaires, ont une ascendance lupine.

Toujours d'après l'étude, ces derniers auraient même permis à l'ADN de loup d'entrer dans le patrimoine génétique des chiens. Ils se seraient reproduits avec des louves séparées de leur meute, notamment à cause de la destruction de leur habitat naturel par des activités humaines.

La reproduction entre chien et loup est perçue comme possible, alors que l'hybridation est rare, selon la principale autrice de l'étude, Audrey Lin. «Avant cette étude, le consensus semblait suggérer que pour qu'un chien soit un chien il ne pouvait pas avoir beaucoup d'ADN de loup, voire aucun», détaille-t-elle dans un communiqué.