«Un pic de 2.000 à 4.000 par an» : le nombre de glaciers qui disparaîtront atteindra son apogée en 2050, selon des scientifiques

Le nombre de glaciers perdus chaque année ne va cesser d'augmenter d'année en année, selon une étude récente. Vers 2050, plusieurs milliers d'entre eux pourraient fondre chaque année.

Une merveille naturelle en danger. Selon les données de l'ONU, la planète compte plus de 275.000 glaciers. Mais dans les trente prochaines années, ce total pourrait fondre comme neige au soleil, comme le révèle une récente étude publiée sur Nature.

L'équipe de scientifiques menée par les chercheurs suisses Lander Van Tricht et Daniel Farinotti ont analysé 200.000 glaciers afin de définir quelle année constituerait le «pic d'extinction des glaciers», c'est-à-dire la période à laquelle le plus grand nombre d'entre eux disparaîtront.

«La plus grande découverte est que nous allons perdre beaucoup de glaciers»

Lander Van Tricht a expliqué auprès d'ABC que le modèle utilisé par les scientifiques de l'ETH Zurich (école polytechnique fédérale) consistait à anticiper les températures mondiales et les associer à la taille de ces masses de glace formées par tassement de couches de neige accumulées. «La plus grande découverte est que nous allons perdre beaucoup de glaciers», explique-t-il tout d'abord.

Un scénario anticipant une augmentation de la température de 1,5 °C d'ici à la moitié de notre siècle représenterait une perte de 2.000 glaciers par an. Selon les analystes, cette marque devrait être atteinte dès 2041.

Cette publication met également en lumière l'accélération du processus de réchauffement qui attend certaines régions, notamment celles où la perte de glacier pourrait s'intensifier dans les prochaines années. Ainsi, dans les années 2050, les scientifiques prévoient un réchauffement local pouvant aller jusqu'à 4 °C par rapport aux moyennes actuelles, dans des régions comme les Alpes européennes ou les Andes subtropicales, où la perte prochaine de certains glaciers pourrait accélérer le processus de réchauffement. Cela représenterait un «pic d'extinction des glaciers» de 4.000 glaciers par an.

La Suède, symbole de ce fléau grandissant

A l'inverse, des régions comme l'Antarctique ou le Groenland, où les glaciers sont plus larges et denses, pourraient subir le phénomène plus tard dans le siècle, voire au début du suivant. Entre 2000 et 2023, les glaciers mondiaux ont perdu environ 7,2 milliards de tonnes de glace, soit 301 milliards de tonnes par an, comme le montrait une autre étude parue sur Nature.

Les effets du réchauffement climatique se font par exemple ressentir en Suède, où le centre de recherche de Tarfala, dans le nord du pays, a annoncé il y a plusieurs semaines que huit glaciers ont entièrement fondu en 2024, sur un total de 277 glaciers. Cela représente 2,8% du total national.

Ceux-ci devraient ne plus jamais revenir, comme l'explique la professeure en glaciologie Nina Kirchner : «Ils ne reviendront pas de notre vivant et sûrement pas si le réchauffement climatique se poursuit».