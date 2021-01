Elle prend en photo un snack ouvert pendant le couvre-feu et se fait violemment frapper

Que s’est-il passé samedi soir devant un snack de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) ? Alors qu’une retraitée a dû être hospitalisée, le visage tuméfié, en accusant le gérant de l’établissement de l’avoir agressée, ce dernier indique vouloir porter plainte contre la septuagénaire.

La dame de 75 ans a raconté à Var-Matin s’être retrouvée dans la rue vers 19h15 pour récupérer une serviette qu’elle avait fait tomber de son balcon. Une fois en bas, elle a pris en photo la devanture du snack installé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Préparant des commandes à emporter, il était ouvert.

Cet acte aurait fait entrer le gérant de l’établissement dans une violente colère. La retraité l’accuse de l’avoir violemment frappée au visage. «Il m’a insulté et m’arraché le portable des mains», explique-t-elle. «Il m’a bousculé, je suis tombée. Je me suis relevée et j’ai tenté de lui mettre un coup de pied». Durant ce temps, la femme de l'agresseur présumé aurait tenté de le calmer.

Les sapeurs-pompiers ont alors été alertés et ont emmené la septuagénaire à la clinique. Nos confrères racontent que la police municipale est également venue sur les lieux, mais n’a pas jugé nécessaire d’interpeller le gérant du snack. Un porte-parole explique que les propos de la dame étaient confus et qu’il était difficile de comprendre la situation. Selon les agents, l’accusé envisagerait également de porter plainte.