Loto : Il gagne 7 millions d'euros grâce à ses statistiques

Preuve que les mathématiques peuvent être utiles : ce 6 mars, un homme a remporté les 7 millions d'euros du Loto grâce à des statistiques.

On en sait désormais plus sur ce petit chanceux. Originaire de Loire-Atlantique, il a confié à la Française des Jeux être un joueur chevronné : cela fait quarante ans qu'il propose la même combinaison.

Il faut dire que celle-ci n'a pas été choisie au hasard. L'heureux gagnant a constitué une série de nombres (3, 11, 13, 22, 30 et le numéro chance 8) sur base «de statistiques et des numéros les plus sortis», a-t-il expliqué.

Et ses calculs ont fini par payer. Le jackpot empoché ce 6 mars est le 5ème gain le plus élevé remporté en Loire-Atlantique, selon le média Tirage-Gagnant.

#FDJ #Loto : nouveau millionnaire





7.000.000€, c'est le jackpot remporté en #LoireAtlantique ce samedi 6 mars 2021.





5e plus gros gain enregistré dans le département depuis 1976.





Détails sur https://t.co/HVQYB6ZdVA⤵https://t.co/NUdvezqMsf pic.twitter.com/9TM3VBKjC2 — Tirage Gagnant (@TirageGagnant) March 6, 2021

Le gagnant n'en revient toujours pas. «J'étais stupéfait ! Avec mon épouse, nous n'avons pas dormi de la nuit !», a-t-il confié. Il souhaite désormais utiliser son gain pour faire plaisir à ses proches.

Comme lui, en 2020, 149 joueurs sont devenus millionnaires. Ils ont empoché des sommes allant de 1 à 32,6 millions d'euros.