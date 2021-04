«Bicot, tu passes sous le capot» : un homme victime d'une agression raciste à Dole

Sous les yeux de sa femme et de ses quatre enfants, Adil Sefrioui a été victime d'une agression raciste d'une rare violence. Mercredi 21 avril, devant son domicile de Dole (Jura), le père de famille a été injurié par un inconnu qui l'a ensuite volontairement percuté avec son véhicule.

Ce jour-là, la femme d'Adil Sefrioui avait repéré un homme au comportement jugé étrange, de l'autre côté de la rue. Selon les informations de l'Est Républicain, l'individu photographiait la maison du couple, alors même que leurs enfants, âgés de 7 à 12 ans, jouaient dans le jardin.

Intrigué, le père de famille est sorti pour demander à voir les clichés et raconte avoir été immédiatement confronté à l'agressivité de l'intéressé. «Il m'a dit aussitôt "Ah bicot, tu passes sous le capot aujourd'hui"», relate Adil Sefrioui. A ces mots, racistes, la victime a tout de suite conseillé à sa femme d'appeler la police.

Tentant de retenir l'agresseur en attendant l'arrivée des forces de l'ordre, le père de famille a été frappé une première fois, recevant violemment le boitier de l'appareil photo de l'inconnu au niveau de la poitrine. Remonté dans sa voiture, l'individu s'est éloigné avant de faire demi-tour «une rue plus loin».

Plusieurs fractures au nez et aux doigts

Adil Sefrioui raconte que le conducteur est revenu derrière lui et est monté sur le trottoir au niveau «du bateau du passage piéton» pour le faucher. Sur la vidéo filmée par l'épouse de la victime, on peut entendre des cris d'effroi retentir tandis que le véhicule vient percuter la clôture de la maison du couple.

Le père de famille s'en est sorti avec plusieurs fractures au nez et aux doigts et porte depuis une minerve autour du cou. Il a évité le pire en sautant sur le capot de la voiture au moment de l'impact, avant de se réfugier dans le jardin de sa maison.

L'agresseur, âgé de plus de 70 ans, a été placé sous contrôle judiciaire selon les informations de Marianne. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 28 mai prochain, pour «violences volontaires avec arme et injures racistes». Il lui est interdit de s'approcher du domicile de la victime et de conduire un véhicule.