Douai : une femme décède après de multiples coups, son conjoint en garde à vue

Une femme a été retrouvée morte dans la nuit de dimanche à lundi, à Douai, dans le Nord, avec de multiples hématomes. Son conjoint a été placé en garde à vue pour homicide volontaire.

Les pompiers ont été appelés sur place vers 5 heures du matin pour une femme en arrêt cardiaque. La victime, âgée de 33 ans, a été découverte avec de nombreuses traces de coups sur le corps et au visage. Elle a succombé à ses blessures sur place. Le conjoint présentait quant à lui des traces de sang sur les mains.

À la demande des pompiers, les policiers ont donc été appelés sur place. Le conjoint de 38 ans a ainsi été interpellé et placé en garde à vue, alors qu'il était en état d'ivresse. Selon une source proche du dossier à CNEWS, le couple faisait l'objet d'une enquête pour violences conjugales. Par ailleurs, les policiers étaient déjà intervenus ce dimanche à 18 heures pour un différend de voisinage, et la femme et son conjoint étaient tous deux alcoolisés.

Selon le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet, interrogé par l'AFP, le suspect «bénéficiait d’une mesure d’aménagement de peine, détention à domicile sous surveillance électronique, pour l'exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement pour vol aggravé et dégradations graves du bien d’autrui».

Il a aussi indiqué que «son casier judiciaire ne porte la trace d’aucune mention de condamnation pour violences sur conjoint», et que l’enquête devra donc «déterminer les circonstances du drame».