Espagne : agressée sexuellement par son patron, elle lui coupe le pénis avec un couteau

Suspectée d'avoir coupé le pénis de son employeur, qu'elle accuse d'agressions sexuelles et de harcèlement, une femme a été placée en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi, à Sant Andreu de la Barca près de Barcelone, en Espagne.

Elle a confié aux policiers que son patron, gérant de bar, lui faisait subir des agressions et un harcèlement sexuels et qu'elle en avait plus qu'assez de ses attaques répétées. La nuit des faits, la femme affirme qu'il aurait encore tenté de l'agresser, rapporte le journal espagnol la Cadena Ser.

La salariée a été placée en garde à vue pour coups et blessures et l'homme a été transporté à l'hôpital. Les autorités ont fait savoir qu'elles allaient l'arrêter pour l'entendre sur ces soupçons d'agressions sexuelles.

L'affaire n'est pas sans rappeler celle d'une femme indienne qui avait, en 2018, tranché le pénis d'un voisin qui la harcelait, avant de le conduire à l'hôpital pour lui sauver la vie.