Finistère : un apnéiste d'une trentaine d'années est décédé ce samedi aux Glénan

Le corps inanimé d’un plongeur a été découvert, ce samedi 13 juin 2026, dans l'archipel des Glénan, dans le Finistère. Malgré les tentatives de réanimation, l’homme n’a pas pu être sauvé.

Un apnéiste est mort ce samedi aux Glénan, un archipel situé dans le sud du Finistère, a indiqué la préfecture maritime de l'Atlantique.

Dans la matinée, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel a été alerté de la disparition d'un plongeur âgé d’une trentaine d’années. Celui-ci pratiquait la chasse sous-marine en groupe, au nord de l'île Penfret.

Un important dispositif de secours a été déployé pour retrouver la victime. Des moyens maritimes et aériens ont été engagés, notamment un Dragon 56, un hélicoptère de la sécurité civile.

L'homme a finalement été retrouvé inconscient, peu après midi. Les tentatives de réanimation prodiguées par l'équipe médicale n’ont pas fonctionné. Son décès a été constaté en début d'après-midi.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel drame survient dans les eaux de cet archipel. En 2020, le corps sans vie d’un plongeur apnéiste avait été retrouvé à 4 mètres de profondeur, dans l'archipel des Glénan.

