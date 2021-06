Injures racistes contre une employée du Carrefour d'Annemasse : la cliente en garde à vue

À Annemasse, en Haute-Savoie, une cliente a proféré des injures racistes à l’encontre d’une caissière du supermarché Carrefour, jeudi 3 juin. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, et l’enseigne a déclaré porter plainte.

Dans cette vidéo, on entend une femme, qui a été placée en garde à vue, insulter l’employée de «sale négresse», «sale noire», et crier «Il n’y a que les noirs pour faire ça !». On ne connait pas la source de cette violente altercation entre cette cliente, que l’on entend aussi crier dans la vidéo qu’elle «n’est pas une voleuse», et l’employée du magasin.

Solidarité avec notre collègue injuriée. Ces propos racistes sont inacceptables. Nous les condamnons très fermement et portons plainte. Les équipes du magasin sont aux côtés de notre collaboratrice. — Carrefour (@CarrefourFrance) June 5, 2021

La vidéo a été visionnée plus d’un million de fois sur Twitter. Carrefour a donc annoncé ce samedi sur le même réseau social porter plainte dans un message : «Solidarité avec notre collègue injuriée. Ces propos racistes sont inacceptables. Nous les condamnons très fermement et portons plainte. Les équipes du magasin sont aux côtés de notre collaboratrice.»

Rami Baitieh, le président de Carrefour France, a aussi indiqué s’être entretenu avec la victime, et a déclaré : «Je ne tolèrerai jamais que de tels propos soient tenus dans nos magasins.»

Je viens d’appeler Mamé notre collègue pour lui témoigner mon soutien et celui du @GroupeCarrefour. Je ne tolèrerai jamais que de tels propos soient tenus dans nos magasins. https://t.co/FnhwAKSqPT — Baitiéh Rami (@BaitiehR) June 5, 2021

Selon les informations de France Bleu, le procureur de la République de Thonon-les-Bains a affirmé être saisi de l’affaire, et indiqué qu’une enquête a été ouverte au commissariat d’Annemasse, pour «identifier et auditionner l’auteur des propos».