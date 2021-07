Bretagne : recherché toute la nuit, le coureur de trail dormait à son hôtel

Il ne s’est pas fait que des amis parmi les gendarmes du Morbihan. Un participant au trail Ultra Marin, ce week-end entre Sarzeau et Vannes, a fait déclencher un important dispositif de recherche, alors qu’il avait préféré rentrer directement à l’hôtel plutôt que de franchir la ligne d’arrivée.

Le jeune homme, âgé de 30 ans et originaire de la région parisienne, avait laissé une dernière trace à 18h, lors du passage à un point de contrôle situé à une quinzaine de kilomètres de la fin du parcours. Les organisateurs ne l’ont jamais vu terminer la course et ont alerté les forces de l’ordre à 1h du matin, rapporte Ouest France.

Les gendarmes ont alors tenté de le contacter, se rendant compte que son téléphone portable était éteint et géolocalisé près d’un port, à Arzon. Ils ont également noté que le disparu avait laissé ses propres coordonnées dans les cases de la «personne à contacter en cas de problème» sur sa fiche d’inscription.

Les recherches ont duré jusqu’à 5h du matin, avant d’être relancées à 8h. Alors qu’un hélicoptère devait arriver sur place, les gendarmes ont finalement réussi à le contacter, une fois son portable rallumé.

L’homme leur a alors expliqué qu’il se trouvait à son hôtel et y avait passé tranquillement la nuit. «Il a expliqué qu’il avait arrêté, mais il n’a prévenu personne», s’est indigné un capitaine de la compagnie de gendarmerie de Vannes. «C’est rageant d’avoir lancé et mené des recherches qui auraient pu être évitées s’il avait simplement respecté le règlement».