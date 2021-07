Un ado de 13 ans retrouvé décapité et démembré à Tarascon

Une découverte atroce. Le corps sans tête et sans bras d’un adolescent de 13 ans a été retrouvé dans la nuit de dimanche à lundi, à Tarascon (Bouches-du-Rhône), apprend-on de sources concordantes. Le garçon avait été déclaré en fugue d’un foyer de Marseille, deux jours plus tôt.

Les forces de l’ordre ont été alertées par un voisin et se sont rendues au domicile d’un homme de 32 ans, connu pour des faits de violence et des antécédents psychiatriques. Celui-ci absent à l’arrivée des policiers, ils ont donc cassé la porte, raconte Europe 1. Le corps décapité et démembré de la victime se trouvait dans le logement, dans un sac.

La tête a été retrouvée dans un seau, dans la salle de bain. Comme les bras, elle aurait été sciée.

Les agents se sont alors mis à la recherche du suspect et l’ont localisé vers 3h, dans les rues d’Arles. En tentant de fuir et dans des circonstances qui restent à éclaircir, il a été touché par le tir d’un adjoint de sécurité. Il est décédé. Deux enquêtes ont été ouvertes. L’une concernant la mort de l’adolescent et l’autre à propos du tir effectué par le policier.