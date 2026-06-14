Val-d’Oise : une jeune femme violée dans un parc public, l’agresseur activement recherché

À Montmagny, dans le Val-d’Oise, une jeune femme de 21 ans a été victime d’un viol sous la menace d’un couteau, dans un parc public. Son agresseur est toujours en fuite.

Des faits d’une violence sans nom. Le 8 juin dernier, alors qu’elle promenait son chien dans un parc de Montmagny (Val-d’Oise), une femme a subi un viol.

Selon plusieurs sources policières à CNEWS, la victime a été surprise par un individu qui a surgi devant elle, un couteau à la main, tandis qu’elle se promenait avec son chien.

L’individu a exigé une relation sexuelle et a emmené de force la jeune femme de 21 ans dans la végétation du parc, avant de la violer. L'homme lui avait peu avant volé son téléphone portable.

Par la suite, l’agresseur a pris la fuite. La victime est quant à elle rentrée à son domicile pour avertir la police.

Deux agressions en quelques minutes

Après avoir décrit le suspect aux enquêteurs, ces derniers ont découvert qu’il était également impliqué dans une deuxième tentative d’agression dans le même secteur.

En effet, l’individu s'en serait pris à une autre femme, qui promenait elle aussi ses chiens, quelques minutes auparavant. Il serait arrivé dans son dos, aurait tenté de l’étrangler et l’aurait attaquée avec son couteau, notamment au niveau de son avant-bras et de son visage. La femme aurait par la suite réussi à s’échapper.

Toujours selon les mêmes sources policières, plusieurs signalements ont conduit à diverses interpellations, sans résultat. L’agresseur est donc toujours activement recherché.

Dans le cadre de l’enquête, les brigades de la Police nationale du Val-d’Oise, de la police judiciaire et des affaires générales ont été saisies.