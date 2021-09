Des ados effectuent 100 kilomètres au volant d'une voiture empruntée à leurs parents

Cinq adolescents ont été interpellés par la police, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 septembre, alors qu'ils avaient «emprunté» une voiture à la mère de l'un d'entre eux.

Les jeunes, âgés de 14 à 16 ans, ont effectué plus de 100 kilomètres, en faisant l'aller-retour entre Fougères et Chantepie près de Rennes (Ille-et-Vilaine) afin d'aller chercher un ami à eux voulant rentrer chez lui alors qu'il n'y avait plus de bus, rapporte Ouest-France.

Plus tôt dans la soirée, le jeune homme de 14 ans a contacté par téléphone une amie à lui ayant le même âge. Cette dernière a attendu que sa mère s'endorme pour lui prendre son véhicule accompagnée de trois autres amis, précise le quotidien. L'un d'eux, âgé de 15 ans, a alors pris le volant en direction de Chantepie. C'est le copain esseulé qui effectuera le trajet retour jusqu'à Fougères. Alors qu'ils étaient en train de se garer, une patrouille de police surpris par la jeunesse du chauffeur et des passagers, les a contrôlés.

Les deux conducteurs ont été interpellés pour conduite sans permis. Les faits ont été signalés au parquet.