Tours : une femme en garde à vue pour le piratage de 3.000 pass sanitaires

Le 23 septembre dernier, une femme originaire de Tours (Indre-et-Loire) a été placée en garde à vue. Elle est accusée de faire partie d'un réseau de hackers ayant édité 2.700 faux pass sanitaires en piratant une pharmacie à Angers.

Selon son avocat à France 3 Centre-Val de Loire, la suspecte est simplement «une mère de famille qui ne souhaite pas être vaccinée, mais dont le pass sanitaire est exigé dans son métier et qui voulait continuer à pouvoir nourrir ses enfants».

Les milliers de «vrais-faux» pass en circulation compliquent l'enquête de police. Néanmoins, la femme, comme les autres membres ayant eu recours à cette filière, risqueraient jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende pour «faux et usage de faux». Les hackers encoureraient eux 5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende.

Une affaire qui fait suite au signalement d'un directeur d'une pharmacie d'Angers qui, entre le 20 et le 30 août, avait remarqué une activité douteuse de son compte. Ce dernier avait raison, car près de 3.000 pass sanitaires avaient été édités frauduleusement.