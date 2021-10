Affaire Jubillar : des gendarmes spéléologues déployés près de Cagnac-les-Mines

L’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar pourrait bien prendre un nouveau tournant, puisque des gendarmes spéléologues ont été déployés cette semaine près de Cagnac-les-Mines.

Une source proche du dossier a ainsi confirmé à CNEWS que l’unité spécialisée en spéléologie de la gendarmerie s'est bien rendue sur place dans le cadre de l’enquête sur la disparition de l’infirmière de 33 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis décembre dernier et dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.

Si une telle équipe a été mobilisée, c’est parce que les terrains et zones boisées qui entourent la commune de Cagnac-les-Mines et le domicile du couple Jubillar est particulièrement vallonné, explique la presse locale, avec des veines souterraines difficiles d'accès, ce qui rend les recherches complexes et nécessite l’intervention de gendarmes spécialisés.

Les recherches continuent alors que la première audition de Cédric Jubillar, époux de la disparue, doit avoir lieu courant octobre dans les bureaux des juges d’instruction. S'il a toujours clamé son innocence, il a toutefois été placé en détention provisoire au mois de juin. Le suspect s’est par ailleurs vu refuser pour la troisième fois une demande de remise en liberté le 21 septembre dernier.