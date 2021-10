Lyon : une étudiante aveugle se fait voler son ordinateur en braille, un appel lancé sur les réseaux sociaux

Darine, étudiante en droit et aveugle, s’est fait dérober sac à dos contenant notamment son ordinateur en braille, jeudi 21 octobre, dans un bar du quartier de la Guillotière à Lyon. Son frère a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour tenter de le retrouver.

Tout s’est passé très vite. Sortie en terrasse avec ses amis, dans le 7ème arrondissement de Lyon, Darine s’est rendue à l’intérieur du bar dans lequel elle buvait un verre pour régler l’addition, laissant son sac à dos à l’extérieur. Ce n’est que quelques minutes après, en sortant de l’établissement, qu’elle s’est alors rendu compte que ses affaires n’étaient plus là, rapporte Le Progrès. Les amis qui l’accompagnaient l’ont aidée à les chercher aux alentours, en vain.

Son sac à dos contenait ses papiers, mais surtout son ordinateur en braille contenant tous ses cours de droit. Sous le choc, son frère a lancé un appel sur les réseaux sociaux, espérant ainsi retrouver le précieux ordinateur.

Voici à quoi ressemble l'ordinateur si jamais , merci à tous pour vos RT et messages pic.twitter.com/Z3UWy65XD1 — Sophiane (@sophianemuc) October 22, 2021

Samedi 23 octobre, deux jours après avoir posté ce message sur Twitter, le frère de Darine a fait savoir qu’il n’avait toujours pas retrouvé les affaires de sa sœur. Contacté par Le Progrès, il s’est dit «consterné», et a déclaré : «En ouvrant le sac, le voleur a compris qu’il venait de voler une aveugle. Pour Darine, c’est plus qu’un stress, une angoisse. Il y a les papiers à refaire. Elle se demande comment rattraper les cours (…) Au-delà de l’angoisse que pourrait éprouver toute personne en de pareilles circonstances, c’est un vrai choc psychologique pour elle. Quand on ne voit pas, c’est trois fois plus d’efforts de concentration, de travail… C’est toute une nouvelle organisation. Il faut encore plus de motivation, de force, de courage», a-t-il souligné.

Il a aussi affirmé que malgré le choc, sa sœur se porte bien, et a indiqué qu’une plainte a été déposée. Touchés par cette histoire, plusieurs étudiants lyonnais ont par ailleurs lancé une cagnotte en ligne, pour permettre à la jeune étudiante de se racheter un nouvel ordinateur, si le sien n’est pas retrouvé. L’annonce précise qu’une machine en braille de ce type coûte aux alentours de 7.000 euros.