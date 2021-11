Nanterre : une enquête ouverte après la violente agression d'une jeune femme

Dans la nuit du 31 octobre dernier, Marine une jeune femme de 18 ans, a été victime d’une terrible agression. Jetée au sol par deux individus, elle a été molestée avant de recevoir un coup de marteau sur le crâne.

Les images de son visage ensanglanté et tuméfié ont fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, l’attaque subie par la jeune femme est d’une rare violence.

Alors qu’elle rentrait d’une soirée avec une amie aux alentours de 3 h du matin, deux hommes les suivent dans les rues de Nanterre (Hauts de Seine).

Ils parviennent à rattraper Marine et l’assène de coups avant de lui voler son sac et de s’enfuir avec.

Invitée dans l’émission Touche Pas à Mon Poste, sur C8, la jeune femme est revenue sur les circonstances de son agression. «Plus je marchais vite, plus ils marchaient vite (...) Je me suis mise à courir.

Malheureusement j'ai trébuché et je suis tombée. (...) Celui en gris m'a donné des coups de pied sur ma poitrine et dans ma tête. Il rigolait et il prenait du plaisir à me frapper (...) Celui en noir a pris mon sac et est parti.

L'homme en gris a sorti un marteau brise-vitre et m'a dit 'je vais te finir' et puis il m’a donné un coup de marteau dans la tête», raconte-elle.

«J’ai dû faire la morte pour m’en sortir», poursuit-elle. Transportée à l’hôpital en urgence relative, Marine a porté plainte et une enquête a été ouverte.

Réaction dans la sphère politique

Le témoignage de la jeune femme a provoqué l’indignation des téléspectateurs, mais aussi celle de certains responsables politiques, comme Marine Le Pen.

La candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle de 2022, a tenu à adresser son soutien à la victime. «Chère Marine, ton témoignage me bouleverse. Ton courage m'émeut.

La barbarie que tu as subie me révolte. Je m'engage devant toi à tout faire pour stopper l'ensauvagement qui gagne le quotidien de ta génération, et dont tu as lâchement été victime. Reste forte», a-t-elle écrit sur Twitter.