Chambéry : ce que l’on sait de l’affaire Anna-Chloé, blessée au sein de son collège

La maman d’Anna-Chloé, élève de sixième dans un lycée privé de Chambéry, a dénoncé sur les réseaux sociaux l’agression raciste dont aurait été victime sa fille de 11 ans dans l’enceinte même de son établissement scolaire.

Le 15 décembre dernier, cette mère de famille a été alertée par le collège du Rocher que sa fille avait été victime d’un accident dans la cour de récréation et que les pompiers avaient été prévenus. Arrivée sur place, elle découvre alors sa fille, Anna-Chloé, allongée dans la cour le visage très abîmé.

Sur les réseaux sociaux, la maman d’Anna-Chloé décrit les blessures de son enfant : «Arrivée à l’hôpital, j’ai vu un trou sur le visage avec l’œil qui se voyait de l’extérieur. (…) Elle est entrée au bloc opératoire et ça a duré deux heures.» Après cette opération qui aura valu 29 points de suture à la collégienne, un scanner a montré qu’elle souffrait également d’une fracture du nez.

Anna-Chloé victime de harcèlement

L’école, dont les caméras d’enregistrement n’ont malheureusement pas filmé la scène, affirme qu’Anna-Chloé a été victime d’un accident, qu’elle aurait trébuché et aurait heurté le banc avec sa tête. Une version que ne soutient pas la principale intéressée, qui assure avoir été victime d’une agression mais aussi de harcèlement scolaire.

Sa mère explique que, depuis la rentrée de septembre, sa fille «subit des violences verbales racistes et même physiques. J’avais demandé à rencontrer les responsables de l’établissement à plusieurs reprises et ils ne m’ont reçue que le jour où elle s’était défendue en rendant un coup qu’une camarade lui avait donné en la traitant de ‘Sale nègre’.»

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a annoncé avoir demandé l’ouverture d’une enquête auprès de la rectrice de Grenoble. L’affaire de Anna-Chloé a aussi fait réagir des personnalités publiques comme Cyril Hanouna qui a partagé son histoire en commentant : «J’ai pris connaissance de cette affaire, ce qui est arrivé à Anna-Chloé est juste inadmissible. Dès la rentrée, on va faire le maximum pour tenter de faire bouger les choses, on ne la lâchera pas elle et sa famille.»