Bordeaux : il est arrêté avec 122 ovules de cocaïne dans l'estomac

Un homme de 22 ans a été arrêté mercredi 15 décembre en gare de Bordeaux-Saint-Jean par le service des douanes. Soupçonné d’être une «mule», il avait effectivement 122 ovules de cocaïne dans l’estomac.

De nationalité haïtienne, mais vivant en Guyane, il avait ingéré la drogue là-bas, et devait la livrer à Toulouse. Avec deux autres personnes, il s’était rendu en métropole depuis Cayenne et avait transité par Paris, où ils avaient passé une nuit, avant de prendre le train pour la ville de Haute-Garonne.

Des agents de la douane l'ont donc intercepté plus tôt sur son trajet, profitant qu'il soit descendu sur le quai pour fumer. Le trouvant suspect, les fonctionnaires ont décidé de le contrôler. Positif au test de dépistage de stupéfiants, il a alors été contraint de se soumettre à une radiographie du ventre, ce qui a révélé les 122 capsules qui s’y trouvaient.

Au total, c’est plus d’un kilo de cocaïne en poudre que l’individu avait ingéré, rapporte Sud-Ouest. Il a expliqué être en difficulté financière et avoir avalé les capsules – dans le but de les expulser une fois arrivé chez le commanditaire – contre de l’argent.

Après plusieurs jours de garde à vue, il doit être jugé dans le cadre d’une comparution immédiate.