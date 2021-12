États-Unis : le Fentanyl devient première cause de décès chez les 18-45 ans

Le Fentanyl, drogue cinquante fois plus puissante que l’héroïne, continue de faire des ravages aux États-Unis. Entre avril 2020 et avril 2021, le gouvernement a recensé plus de 100.000 overdoses mortelles, faisant passer cette mortalité en première position devant le Covid-19 et le cancer chez les 18-45 ans.

Michael K. Williams, Tom Petty, Prince ne sont que quelques noms de célébrités décédées d’une overdose de Fentanyl (ou d’une drogue coupée au Fentanyl). Cet opiacé, utilisé au départ pour soulager les douleurs des blessés (sportifs, accidentés de la route, malades des articulations et autres) s’est progressivement vu confisqué et distribué par des cartels de drogues pour ses effets addictifs. Achetés dans la rue, les opiacés – Xanax, Adderall, Fentanyl – peu chers et trouvables n’importe où, ont gangréné les villes américaines.

Aux États-Unis, en 2020, on dénombre 93.331 décès liés à une overdose, dont 60 % du fait du Fentanyl d’après le centre de toxicomanie Dynamic Youth Community Inc. (DYC) et basé à New York,. C’est 30 % de plus qu’en 2019…

Gina Castrianni, coordinatrice de la sensibilisation à DYC, a expliqué au Sun être abasourdie par ces chiffres et souhaite mettre en garde les consommateurs : «Nous entendons depuis si longtemps que le Fentanyl est mélangé à tous les types de substances, pas même seulement le Fentanyl dans les opioïdes», ajoutant que les décès sont aussi dus aux mélanges : «Nous découvrons que le fentanyl est ajouté au Xanax, à la cocaïne, aux méthamphétamines.»

La coordinatrice a aussi fait un historique de cette drogue, pas si nouvelle sur le marché selon ses dires. Elle raconte que le Fentanyl a été utilisé par les trafiquants pour couper l’héroïne vers 2013 parce qu’il pouvait faire plus de marges sur les produits qu’ils revendaient.





Une crise sanitaire et sociale qui ne fait que commencer...

La maire actuelle de San Francisco, London Breed (D), a même instauré, vendredi 17 décembre, l’état d’urgence dans le quartier de Tenderloin, en plein centre-ville, lequel connait une hausse monumentale de morts par overdose, principalement liées au Fentanyl. Comme l’explique le conseiller municipal Matt Haney : «Nous perdons plus de deux personnes par jour à cause des overdoses, principalement dues au Fentanyl. C’est une crise de santé publique, qui exige une réponse urgente à la hauteur en matière de coordination et de détermination».

Dans la ville du Golden Gate Bridge, on comptait 711 décès en 2020 à cause de cet opiacé, et les chiffres de 2021 s'inscriraient vraisemblablement dans cette continuité selon le journal San Francisco Chronicle. Cet état d’urgence fera en sorte que les autorités puissent ouvrir des centres d’hébergement et prendre en charge les drogués, que ce soit physiquement ou psychologiquement.