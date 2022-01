Affaire Jubillar : Cédric Jubillar annonce avoir «raconté n'importe quoi» dans ses lettres à sa compagne

Dans deux lettres envoyées par Cédric Jubillar à sa compagne actuelle, l’artisan-plaquiste de 34 ans regrette ses déclarations faites à «Marco», son ex-voisin de cellule, et demande pardon.

Incarcéré à la maison d’arrêt de Seysses, en Haute-Garonne, Cédric Jubillar a envoyé deux lettres, que La Dépêche a pu consulter, à sa compagne actuelle Séverine. Dans celles-ci, il affirme avoir raconté «n’importe quoi à n’importe qui».

Ce «n’importe qui» fait référence à son ex-voisin de cellule, un certain «Marco». Ce dernier, au lourd passé judiciaire, aurait tenté de recueillir les confidences de Cédric Jubillar à travers les fenêtres de leur cellule. Ensuite, il aurait fait savoir à l’administration pénitentiaire tout ce qui lui a été raconté par le principal suspect du meurtre de Delphine Jubillar dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

A sa sortie de prison, début octobre 2021, «Marco» s'est rendu sur les lieux où le corps aurait été enterré, «à la ferme qui a brûlé», comme lui aurait indiqué Cédric Jubillar. Depuis ces révélations, les gendarmes et militaires ont repris des fouilles aux alentours de la ferme partie en fumée en avril 2021.

«Je suis désolé»

Dans une de ces nouvelles lettres, l’artisan-plaquiste tente d’expliquer à Séverine les raisons de la garde à vue qu’elle a subie le 15 décembre 2021 pour «complicité de recel de cadavre». «Marco fait partie des personnes qui m’ont b…., à tous les deux, avec de faux témoignages voilà pourquoi tu as été en garde à vue. On ne peut avoir confiance en personne, il te faut porter plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Je lui avais donné ton numéro de téléphone, c’était pour une fois dehors que l’on aille boire un verre mais au final il s’en est servi pour autre chose», a-t-il écrit.

Puis, dans sa seconde lettre, Cédric Jubillar se dit «désolé» et demande à sa compagne d’accepter ses excuses. «Je suis désolé d’avoir été naïf et de t’avoir fait du mal et surtout de m’être fais avoir de la sorte», note-t-il.