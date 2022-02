Corps brûlé retrouvé dans le Morbihan : la piste du suicide privilégiée

L'enquête ouverte après la découverte, le 19 février dernier, d'un corps calciné par des promeneurs dans le Morbihan progresse. Les résultats de l'autopsie ont en effet permis de déterminer que la piste la plus probable du drame est celle du suicide.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 23 février, Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient, aborde en effet cette thèse, même s'il entend néanmoins rester prudent.

«Si aucune piste ne peut être écartée, les éléments rassemblés et notamment ceux de l’autopsie médico-légale réalisée sur réquisitions du parquet, semblent en l’état, et plus particulièrement, orienter vers un suicide par immolation», a-t-il ainsi affirmé.

Le corps, en feu, d’un homme d’une vingtaine d’années avait été découvert dans une zone de stockage de déchets verts. Alertés, les pompiers et les gendarmes s’étaient rapidement rendus sur place.

L’enquête pour déterminer les causes de ce décès est toujours en cours. Elle a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Lorient et à la section de recherches de Rennes.