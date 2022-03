Marseille : un mort et 4 blessés dans des attaques à l'arme blanche en série

Une série d'attaques à l'arme blanche a eu lieu jeudi 3 mars, à Marseille (Bouches-du-Rhône), faisant au total un mort et 4 blessés, a-t-on appris ce vendredi de sources concordantes.

La première attaque a eu lieu jeudi matin aux alentours de 10h30, lorsqu'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été poignardé en pleine rue, au niveau du boulevard Garibaldi, juste en face du commissariat de Noailles, rapporte notamment La Provence.

Pour une raison encore inconnue, un jeune homme de 26 ans, aurait porté à la victime plusieurs coups de machette. Les marins-pompiers et le SAMU sont intervenus rapidement sur place. Ce faisant, le quadragénaire, conscient à l'arrivée des secours, a été transporté vers l'hôpital. L'agresseur a quant à lui a été interpellé quelques minutes plus tard après avoir tenté de prendre la fuite à pied.

Au même moment, à Frais-Vallon, dans le 13ème arrondissement de cité phocéenne, deux autres personnes d'une trentaine d'années ont été secourues à la suite d'une rixe au couteau. L'une d'elles n'y a pas survécu.

Ce bilan déjà funeste a été complété un peu plus tard, vers 17h, dans le quartier de la Maison Blanche. Un homme de 28 ans y a été poignardé à plusieurs reprises, et seulement une heure après, un autre homme s'est pris un coup de couteau dans le thorax, sur le boulevard Baille, dans le 5ème.

Les violences physiques dites non crapuleuses sont en très forte hausse depuis quelques années à Marseille. On y recense une augmentation de plus de 20,8% en 2021, par apport à l'année 2019.