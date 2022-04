Eure-et-Loir : un prisonnier tué par un codétenu à la prison de Châteaudun

Un détenu du centre de détention de Châteaudun en Eure-et-Loir est mort, ce jeudi 31 mars, des suites de ses blessures. L'homme a été frappé par un codétenu à l'aide d'une arme artisanale. Son agresseur a été placé en garde à vue pour «assassinat».

L'auteur présumé des coups est âgé de 27 ans tout comme la victime, a précisé le procureur de la République de Chartres Rémi Coutin, confirmant une information de L'Écho républicain.

«Le suspect a utilisé une arme par destination confectionnée avec un morceau de verre, dont on ignore pour le moment l'origine, afin de porter les coups contre le codétenu. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet assassinat et les causes que l'on n'a pas déterminées à ce stade précoce de l'enquête», a expliqué le procureur.

Une enquête ouverte

Le suspect avait intégré le centre de détention de Châteaudun en janvier 2021 après un passage à la prison de Fleury-Mérogis où il purgeait une peine d'un an d'emprisonnement prononcée pour trafic de stupéfiants. A cela s'ajoute également une peine de deux ans de prison ferme pour violences conjugales. L'homme a déjà un casier judiciaire bien rempli avec une dizaine de condamnations. Selon le procureur de Chartres, l'individu était libérable en 2023.

Quant à la victime, elle avait été condamnée une douzaine de fois par la justice. Elle était incarcérée à la prison de Châteaudun depuis avril 2021, après une peine prononcée par le tribunal d'Angers de deux ans et demi de prison pour violences intrafamiliales.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Châteaudun et à la section de recherches d'Orléans.

Cet homicide intervient près d'un mois après l'agression mortelle d'Yvan Colonna à la prison d'Arles, où le militant indépendantiste corse purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998.