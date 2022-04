Lot : soupçonné de pédopornographie, le maire d’une petite commune se serait suicidé

Le maire de la petite commune d’Espère, dans le Lot, a été retrouvé mort. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se serait suicidé. Il devait comparaître devant la justice cet été pour une affaire de «diffusion de message violent» et «pornographique» à un mineur.

Mathieu Redoulès, 43 ans, a été retrouvé mort dans la commune voisine de Crayssac. Selon les informations transmises par le procureur de Cahors, «les premiers éléments recueillis, nécessitant néanmoins des vérifications supplémentaires, privilégient la thèse d'un suicide», rapporte France 3 Occitanie. Il se serait donné la mort en jetant sa voiture du haut d’une colline, selon la presse locale.

Le maire d’Espère était convoqué le 1 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Cahors, dans une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Il «faisait l'objet de poursuites pénales du chef de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur. Les faits avaient été commis durant l'été 2017 et concernaient un seul adolescent âgé de 13 ans», selon le communiqué du procureur cité par France 3.

Dimanche dernier, jour de l'élection présidentielle, des parents dont les enfants affirment avoir été victimes du maire sont allés interpeller Mathieu Redoulès dans le bureau de vote, selon la Dépêche. «Nous voulions qu'il reconnaisse les faits, qu'il assume ses actes et que tout s'arrête», ont-ils raconté au quotidien régional. Contacté par la Dépêche en début de semaine avant sa mort, le maire d’Espère avait affirmé, à propos de ces accusations : «Je ne me suis pas défendu pour ne pas envenimer la situation. J'ai préféré me taire, ma priorité c'était le bon déroulement de l'élection».

La procédure pénale dont il faisait l’objet est donc désormais classée sans suite. Les gendarmes continuent d’enquêter sur les circonstances de la mort du maire.