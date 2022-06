Argenteuil : un conducteur refuse un contrôle et blesse une policière, son coéquipier tire sur le fugitif

Selon nos informations, dans la nuit de ce lundi à mardi à Argenteuil (Val-d'Oise) un conducteur de 21 ans a fait un refus d'obtempérer, touchant une policière légèrement au genou et au bras. Son coéquipier a tiré une fois sur le suspect, alcoolisé et en défaut de permis, l'atteignant dans le dos. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Un nouveau refus d’obtempérer qui s'inscrit dans une série de plusieurs autres ces dernières semaines. Ce mardi 7 juin, vers 3h50, à Argenteuil (Val-d’Oise), un individu âgé de 21 ans a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de police et a touché une policière au genou et au bras lors de sa tentative de fuite.

Le coéquipier de la fonctionnaire de police a tiré et touché le suspect au niveau du dos. Le pronostic vital du conducteur n'est pas engagé. Alcoolisé au moment des faits, le conducteur se trouvait en défaut de permis.

DEUX ENQUÊTES OUVERTES

Un équipage de police le suivait à distance alors qu’«il prenait des sens interdits», selon l’AFP qui a retracé le déroulé des événements. Au niveau du pont d'Argenteuil, «le conducteur cale et l'équipage a mis pied à terre pour procéder au contrôle. L’individu a redémarré et coincé une policière entre sa voiture et le véhicule de police, l'obligeant à monter sur le capot», a indiqué une source policière à l’AFP.

La course s'est terminée avenue Gabriel-Péri. Une fois arrête, le conducteur a été transporté, dans un état conscient, à l'hôpital Bichat à Paris, selon une source proche de l'enquête.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie pour déterminer les conditions d'usage de l'arme dans le cadre de la légitime défense, a indiqué la police départementale du Val-d'Oise. Une autre enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée à la police judiciaire du département.

Cette affaire fait écho à celle survenue à Paris samedi où un conducteur, soupçonné d'avoir refusé un contrôle, a été grièvement blessé et une passagère tuée par des tirs de policiers.