Allemagne : disparu depuis 8 jours, un enfant retrouvé vivant dans les égouts

Alors qu’il avait disparu depuis plus d'une semaine, un petit garçon de 8 ans a finalement été retrouvé vivant, samedi 25 juin, dans le réseau d’égouts de la ville d'Oldenburg (Nord de l’Allemagne), apprend-on ce mercredi de sources concordantes.

C’est un véritable miracle. Porté disparu, un petit Allemand de 8 ans a été retrouvé vivant, samedi 25 juin 2022, après avoir survécu plus d'une semaine dans un égout, situé à proximité de son domicile à Oldenburg, révèlent les médias locaux.

Prénommé Joe, il n'avait plus donné signe de vie après s'être volatilisé, le 17 juin dernier, d'un jardin d'enfant. Huit jours plus tard, c'est un promeneur qui a pu donner l'alerte, intrigué par des bruits en provenance du sol. C’est ainsi que, sous une plaque d’égout, le garçonnet a été retrouvé en vie avant d’être transporté à l’hôpital.

«Joe 8 ans est vivant !!! Il vient d’être retrouvé dans une bouche d’égout à Oldenburg. Actuellement il est transporté dans un hôpital où il reçoit des soins», a indiqué sur Twitter la police de la ville allemande.

#UPDATE





Der 8-jährige #Joe lebt





Er wurde soeben in #Oldenburg in einem Gulli aufgefunden





Aktuell wird er in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt.





Nähere Infos folgen hier. *em

— Polizei Oldenburg-Stadt/Ammerland (@Polizei_OL) June 25, 2022