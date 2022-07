Trafic de drogue : deux arrestations dans le Loiret et en région lyonnaise

Deux hommes ont été interpellés pour trafic de drogue dans la nuit du 29 au 30 juin dans le Loiret et en région lyonnaise.

Le conducteur d’un véhicule qui transportait 150 kg de résine de cannabis a été interpellé dans la nuit du 29 au 30 juin par les hommes de l'Ofast (Office anti-stupéfiants) de Lyon sur une aire d'autoroute à hauteur de Foucherolles (Loiret). Un homme suspecté d'être un important logisticien du réseau d'importation a, quant à lui, été arrêté en région lyonnaise dans le même temps.

Les limiers de l'office anti-stupéfiants de l'antenne de Lyon étaient sur les traces d'une association de malfaiteurs depuis plusieurs mois. Des individus soupçonnés d'importer régulièrement d'Espagne, jusqu'à deux fois par mois, du cannabis revendu ensuite dans la région de Villefranche-sur-Saône mais aussi en région parisienne et dans le Nord. Une activité intense, explique à CNEWS une source proche du dossier.

Dans le viseur des enquêteurs, une cellule prenant appui sur des logisticiens de Belleroche et travaillant avec des chauffeurs localisés dans le sud de la France.

C'est dans ce contexte que les policiers ont détecté un go-fast remontant vers la région parisienne. A la faveur d'un arrêt sur une aire de l'autoroute A6 à hauteur de Foucherolles, le conducteur du véhicule "porteur" a pu être interpellé. Dans le coffre, les enquêteurs ont saisi pas moins de 150 kg de résine de cannabis. Dans le même temps, c'est un des logisticiens du trafic qui a été arrêté en région lyonnaise.

Âgés respectivement de 26 et 33 ans, les deux individus sont très défavorablement connus des services de police et de justice pour des affaires liées au trafic de stupéfiant mais aussi pour d'autres faits de droit commun. Le temps de la poursuite des investigations, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire.