Hérault : six individus menaçants interpellés pour trafic de stupéfiants

Six individus ont été interpellées à la fin du mois de juin, à Sète, dans l’Hérault, pour une affaire de trafic de stupéfiants.

Après avoir tenté de reprendre le contrôle d’un point de deal à Sète, dans l’Hérault, six personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Elles ont toutes été placées en garde à vue, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Tout a commencé le 25 juin dernier, où des troubles à l’ordre public ont été constatés dans le quartier de l’île de Thau, dans la banlieue de la ville portuaire. A 21h30, un homme de 31 ans, connu des services de polices pour des affaires de stupéfiants, s’est fait tirer dessus par deux individus cagoulés, mais sans être touché. Les assaillants ont pris la fuite en tirant en l’air. Leur voiture, un véhicule volé avec une fausse plaque d’immatriculation, a été retrouvé incendié.

Le lendemain de cette fusillade, le 26 juin, dans l’après-midi, des habitants de ce quartier ont signalé aux autorités la présence de plusieurs individus armés à bord de deux voitures et sur une moto. Ces individus se sont vantés d’avoir repris un point de deal de la ville.

Deux jours plus tard, un individu a été interpellé, en train de dealer avec une cagoule et une arme de poing en sa possession. Le 29 juin, une «nourrice», personne chargée de garder les stupéfiants ou des documents ou affaires sensibles des trafiquants, ainsi qu’un jeune intermédiaire entre cette nourrice et le réseau de trafiquants marseillais, ont été interpellés.

Cinq personnes placées en détention provisoire

Une perquisition a permis aux forces de l’ordre de saisir une arme de type kalachnikov, un fusil à pompe, cinq armes de poing, un kilo de cannabis, 16 grammes de cocaïne, deux brassards de police, un brassard de gendarmerie et une paire de menottes. S’en sont suivies trois interpellations à Sète de jeunes venus de Marseille pour endosser le rôle de guetteurs sur le point de deal.

En garde à vue, les jeunes ont confirmé qu’ils avaient été recrutés pour travailler sur ce point de deal de l’île de Thau à Sète, qui avait été repris par les armes quelques jours plus tôt grâce à des «actes d’intimidation». Les six gardés à vue ont été mis en examen, et cinq d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Ils ont été présentés à un magistrat le 4 juillet dernier.