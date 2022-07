Doubs : Il fauche en voiture un enfant de 4 ans, s’arrête et le confie à un passant avant de fuir

Un automobiliste d’une quarantaine d’années a renversé et blessé grièvement un enfant de 4 ans ce dimanche 10 juillet, vers 22h, à Besançon (Doubs). Le conducteur a pris le temps de s’arrêter, de déposer la victime dans les bras d’un témoin ayant assisté à la scène avant de prendre la fuite.

Un acte aussi surprenant que cruel. Ce dimanche, un homme d’une quarantaine d’années se dirigeant en voiture vers le centre-ville de Besançon a fauché à vive allure un enfant de 4 ans.

Si les circonstances de l’accident demeurent actuellement indéterminées, l’attitude du chauffeur a profondément choqué les témoins de la scène. En effet, après la collision, le conducteur a pris le temps de s’arrêter, de sortir de son véhicule, de recueillir l’enfant et de le tendre à un passant, qui l’a accueilli dans ses bras. D’après l’Est Républicain, l’homme a ensuite déposé la victime dans la voiture d’un autre témoin de la scène afin qu’il le dépose le plus rapidement possible à l’hôpital.

«Il n'en avait rien à faire du gosse»

Au même moment, le quadragénaire a rappelé ses propres enfants qui jouaient dans le parc voisin en les sommant de se précipiter. Une fois toute la famille réunie dans la voiture, le chauffard a pris la fuite sur les chapeaux de roues. Une attitude qui a révolté les témoins de la scène. «Il n’en avait rien à faire du gosse. Il n’avait qu’une chose en tête se sauver», a expliqué une maman présente sur les lieux au journal régional.

L’enfant de 4 ans a été rapidement pris en charge par les pompiers et une équipe médicale du SMUR, avant d’être transféré dans un état de santé jugé inquiétant au CHU de Besançon.

Grâce aux premiers témoignages recueillis par les forces de l’ordre après l’accident, la police a découvert que le suspect est familier de ce quartier puisqu’il a l’habitude de fréquenter avec ses enfants le jardin public de la rue de Trey, le lieu exact du drame.