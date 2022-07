Ille-et-Vilaine : une bousculade de poneys fait 17 blessés, dont 15 enfants, dans un centre équestre

Une bousculade de poneys dans un centre équestre près de Vitré (Ille-et-Vilaine) a fait mardi soir 17 blessés dont 15 enfants. Parmi les enfants, trois sont en urgence absolue.

Un accident encore inexpliqué et un bilan très lourd. A Saint-M’Hervé, près de Vitré (Ille-et-Vilaine), une bousculade de poneys a blessé deux animatrices et quinze enfants. Parmi eux, trois sont blessés gravement et souffrent de lésions à la tête.

Selon les premiers éléments de l’enquête, «les enfants et deux accompagnantes, emmenaient une vingtaine de poneys au champ. Sur le chemin, l’un des poneys, sans doute celui de tête, a fait demi-tour pour une raison indéterminée, suivi par d'autres. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe», a indiqué le parquet de Rennes.

colonie de vacances

Les faits se sont déroulés dans la soirée de mardi, peu avant 21h, dans le centre de la Haute-Hairie. Le site accueillait une colonie de vacances de 26 enfants âgés de 9 à 13 ans.

Un important dispositif de secours a été déclenché. «Deux hélicoptères des Samu d’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire ont été envoyés sur place. Ainsi que dix ambulances des pompiers d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne et des équipes des Samu de Rennes, Fougères et Vitré», rapporte Ouest-France.

Selon la préfecture, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place. L’enquête a été confiée par le parquet de Rennes à la Brigade de Recherches de Vitré.