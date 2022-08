Pyrénées-Orientales : un éboulement lors d'une course de montagne fait cinq blessés, dont un grave

Un éboulement a fait cinq blessés dont un grave lors d'une course de montagne dans les Pyrénées-Orientales, ce dimanche.

Organisé chaque année dans le massif du Canigou (Pyrénées-Orientales), le Championnat du Canigó est une course de montagne dont l'édition 2022 a rassemblé 750 coureurs, dimanche 7 août. Cinq ont été blessés, dont un grièvement, lorsqu'un bloc de roche s'est détaché.

D'après les organisateurs, l'accident s'est produit à 11h40, soit 20 minutes avant la fin programmée de la course. Seuls 20 personnes couraient encore à ce moment-là. La victime la plus durement touchée, un homme, a été héliportée «en urgence absolue» vers le centre hospitalier de Perpignan. Les quatre autres blessés étaient plus légèrement atteints.

La préfecture a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour comprendre «d'où est parti l'éboulement et ce qui l'a provoqué». La dangerosité de la zone est actuellement évaluée par des techniciens dépêchés sur place.

Interrogé par France 3, le guide de haute montagne et gardien du refuge des Cortalets, Thomas Dulac, considère pour sa part que l'incident est dû à «une érosion naturelle». Selon lui, l'instabilité du bloc qui s'est effondré dimanche était connue, «mais c'était trop compliqué de l'enlever».

Evoquant un «accident malheureux», il assure que les éboulements sont rares dans cette zone. De leur côté, les organisateurs de la course ont indiqué avoir «purgé» la voie empruntée par les coureurs au préalable. Mais, «on ne pourra jamais enlever tous les blocs en montagne, déplore Thomas Dulac. Ca fait partie du hasard».