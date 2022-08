Gaz hilarant : les policiers font une saisie record de 15 tonnes

La justice française a annoncé ce lundi une saisie record de protoxyde d’azote, également connu sous le nom de gaz hilarant. Les policiers auraient saisi 15 tonnes de cette drogue d’un nouveau genre en Seine-et-Marne.

15 tonnes de gaz hilarant ont été saisis en région parisienne. Le parquet de Nanterre a annoncé lundi que l’enquête des policiers avait débuté à la suite du refus d’obtempérer d’un conducteur à scooter. Ce dernier transportait six bouteilles de protoxyde d’azote. Un gaz utilisé en cuisine pour la chantilly notamment et qui a été détourné en drogue récréative à cause de ses effets euphorisants.

Interrogé par les enquêteurs, l’homme a avoué être le livreur d’un réseau de vente de gaz hilarant évoluant via le réseau social Snapchat. Il a alors indiqué aux forces de l’ordre le lieu où il venait se ravitailler en Seine-et-Marne.

C’est dans un box que les policiers ont découvert plus de 800 bonbonnes de protoxyde d’azote, soit 2,2 tonnes de gaz hilarant. Les enquêteurs ont poursuivi la surveillance du box et ont pu intercepter un chauffeur-livreur en possession d’une cargaison de 14 palettes de bonbonnes, soit 12 tonnes de gaz.

Une explosion du trafic de gaz hilarant

Le parquet de Nanterre a annoncé que l’enquête se poursuivait dans le but «d’identifier les organisateurs de ce trafic d'envergure.» Un trafic qui «a pris son essor en région parisienne courant 2019 et ne cesse de prospérer depuis, favorisé par les peines largement inférieures à celles punissant le trafic de stupéfiants».

Le trafic de gaz hilarant a été classé par le parquet de Nanterre comme étant un trafic de substances vénéneuses tel que le prévoit le Code de la santé publique. La consommation du protoxyde d’azote provoque des effets euphorisants mais peut aussi entraîner une asphyxie, une perte de connaissance, voire parfois des risques cardiaques et de sévères troubles neurologiques.

En janvier 2022, les policiers avaient déjà procédé à une saisie record de 7 tonnes de gaz hilarant en région parisienne.