Football : Dele Alli surpris en train d’inhaler du gaz hilarant tout juste après être retourné en Angleterre

Blessé à la hanche et autorisé à rentrer en Angleterre par Besiktas, où il était prêté cette saison par Everton, l’international anglais Dele Alli a été surpris en train d’inhaler du gaz hilarant.

Ces révélations ne vont pas arranger le cas de Dele Alli. Au cœur de plusieurs polémiques cette saison en Turquie, où il a été prêté à Besiktas par Everton, l’international anglais (37 sélections) a été surpris en train d’inhaler du gaz hilarant tout juste après être retourné en Angleterre. Sur les photos diffusées par la presse anglaise, l’ancien joueur de Tottenham est attablé avec un ballon dans la bouche et plusieurs cartouches de protoxyde d’azote posés sur la table au milieu de bouteilles d’alcool.

Dele Alli pictured surrounded by laughing gas canisters with a balloon in his mouth after failed Besiktas loan was cut short https://t.co/pCOuxHK0Fb pic.twitter.com/cHQ5Bh1snA — MailOnline Sport (@MailSport) April 10, 2023

Si la possession de gaz hilarant n’est illégale pour le moment en Angleterre, ces clichés ne vont pas redorer l’image de Dele Alli, longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du football anglais et dont la carrière est en nette perte de vitesse ces dernières saisons. Recruté en janvier 2022 par Everton pour 40 millions d’euros (bonus inclus), il a été prêté six mois plus tard en Turquie, où il n’a jamais fait l’unanimité.

L’ailier n’a joué que 13 rencontres sous le maillot de Besiktas et n’a plus été vu sur les terrains depuis le 26 février dernier, son entraîneur Senol Günes ayant décidé de se passer de ses services. Et blessé à la hanche jusqu’à la fin de la saison, il a été autorisé retourner en Angleterre, où il continue de faire parler de lui. Et pas de la meilleure des manières.