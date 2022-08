Grèce : sur l'île de Santorin, quatre jeunes Français suspectés d’avoir tabassé et volé un touriste espagnol

Invités par le snapchateur «La Flèche» sur l’île de Santorin en Grèce, quatre jeunes Français âgés entre 16 et 20 ans auraient tabassé un touriste espagnol se trouvant sur place avant de lui voler son téléphone. La victime se trouve actuellement dans un état critique.

Un incident sur une île réputée pour sa sécurité. Le snapchateur «La Flèche», issu de la région parisienne, a fait acte de générosité en invitant quatre jeunes de son quartier de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), âgés entre 16 et 20 ans, à passer leurs vacances sur l’île de Santorin en Grèce sans dépenser le moindre sous. L’influenceur s’est occupé de la réservation des billets et de l'hôtel ainsi que des frais de nourriture et des activités.

«Étant jeune, j’ai eu la chance de partir en vacances avec des organismes qui aidaient les jeunes qui n’avaient pas forcément les moyens de partir en vacances. Je voulais le reproduire», a raconté l’influenceur.

«J’ai commencé à mobiliser ma communauté sur Snapchat pour qu’elle m’aide à récolter les fonds. Avec ceux-ci j’ai acheté les billets d’avions et j’ai réservé les hôtels et ai fait un petit circuit à Santorin. Tout cela pour faire plaisir aux jeunes pour qu’ils changent d’air et qu’ils puissent se mélanger, discuter et faire des rencontres», a-t-il ajouté.

Une trentaine de policiers embarque le groupe

Néanmoins, le jeudi 11 août, alors que «La Flèche» a décidé de laisser 45 minutes de temps libre aux jeunes, ces derniers en ont profité pour tabasser un touriste espagnol de 33 ans avant de lui voler son téléphone portable. Les malfaiteurs ont ensuite rejoint l’influenceur sans que ce dernier ne soit au courant de l’incident.

Le lendemain au soir, «La Flèche», accompagné des quatre jeunes, se rend au restaurant. «Je les ai senti bizarres», a-t-il dit. Soudain, une trentaine de policiers débarque à l’intérieur du restaurant et interpelle l’influenceur et les quatre individus.

«Je commence à demander aux policiers ce qu’il se passe (…) le policier me dit directement : «Monsieur, on sait que ce n’est pas vous, on l’a vu sur la caméra». Il s’est passé quelque chose de grave hier en ville», a raconté le Snapchateur.

«Le policier m’a dit : «les jeunes qui sont avec vous ont laissé une personne entre la vie et la mort» (…) Quand il m’a dit cela, mon cœur est monté dans ma tête et est redescendu jusqu’à dans mes pieds avant de remonter», a-t-il ajouté.

«J’ai honte d’avoir ramené des ingrats»

Au commissariat, «La Flèche» affirme avoir dénoncé «l’ingratitude» des quatre jeunes tout en niant sa responsabilité dans les faits qui s’étaient produits la veille. «Heureusement que tout était enregistré sur Snapchat, je leur montre toute la démarche que j’ai faite depuis un mois (…) Le policier m’a pris dans ses bras», a-t-il expliqué.

Le touriste espagnol a été pris en charge à l’hôpital le plus proche avant d’être transféré vers Athènes où il demeure dans un état critique. «Quand j’ai vu la tête du touriste, j’ai failli pleurer. J’ai honte d’avoir ramené des ingrats, je ne sais pas s’il y a un mot pour décrire ce qu’ils ont fait», a dénoncé «La Flèche».

À l’heure actuelle, les quatre jeunes ont été conduits au bureau du procureur de Naxos. Ils font l’objet d’une plainte pour «coups et blessures aggravés» ainsi que «vol» et vont être jugés ce mardi.

D’après le média grec News 24/7, à leur interpellation, les individus étaient en possession de trois téléphones, de la somme de 460 euros et d’une carte de crédit.