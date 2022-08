Vacances d’été : La Rochelle en tête du classement des villes moyennes les plus recherchées par les touristes français

Parmi les villes moyennes les plus prisées par les touristes français cet été, on retrouve la Rochelle, Avignon et Saint-Malo, d’après le moteur de recherche spécialisé dans la location des vacances Likibu.

Pour des vacances estivales, le choix de la ville est primordial. Si certains français ont décidé de partir à l’étranger, d’autres ont tout simplement fait le choix de rester en France. Et les villes moyennes de moins de 100.000 habitants ne cessent d’attirer les touristes français à travers leurs paysages, leur emplacement ou encore la qualité de leurs plages.

D’après le site Likibu.com, spécialisé dans la location d’appartement et de maisons de vacances entre particuliers, la région Nouvelle-Aquitaine représente «le choix de cœur des Français» avec trois villes dans le top dix.

En effet, la première ville moyenne qui attire les touristes français est La Rochelle. Elle est suivie d’Avignon, de Saint-Malo, de Narbonne et de Biarritz.

Connue pour son port, ses trois tours, ses belles plages et son muséum d’Histoire naturelle, La Rochelle réunit loisirs, divertissement et culture.

«L’histoire de Richelieu et son passé font de La Rochelle une ville avec un patrimoine remarquable qui pousse les gens à venir et à découvrir. Quand on vient à La Rochelle, on vient également pour ce qui l’entoure à savoir l’Île d’Oléron, l’Île-d’Aix, l’Île-de-Ré et le Fort Boyard», explique à CNEWS Stéphane Villain, vice-président en charge du tourisme à l’agglomération de La Rochelle.

«C’est souvent très familial. Ce sont les enfants et les petits-enfants qui viennent avec la famille. D’abord, les parents viennent durant les mois juillet et août mais aussi durant les mois septembre et octobre», a-t-il ajouté

Un emplacement géographique attirant

Si la ville figure en tête du classement, c’est notamment en raison de son emplacement géographique. «Elle est sur l’itinéraire de nos amis Parisiens qui viennent souvent à La Rochelle. Une grande partie des touristes qui se rendent dans le département de la Charente-Maritime viennent d’Orléans, de Tours, Poitiers et Niort. La ville est très facile d’accès, nous sommes à 4h de Paris en voiture», estime Stéphane Villain.

Depuis de nombreuses années, La Rochelle s’est adaptée aux besoins de ses habitants et des touristes. La ville s’est «dotée de nombreuses rues piétonnes mais on peut se garer facilement en périphérie pour pouvoir profiter sereinement de la beauté de la ville».

La ville, dont l'équipe du rugby a récemment remporté son premier championnat d'Europe, est aussi l'organisatrice du festival des Francofolies. Une occasion pour attirer plus de touristes amateurs de la musique francophone.

La Rochelle compte également sur Yélo, son vaste réseau de transport dont l’autorité organisatrice est la Communauté d’agglomération de La Rochelle, pour faciliter la circulation dans la ville. Hormis les lignes de bus, Yélo déploie environ 700 vélos en libre-service. «Les gens ont besoin aujourd’hui de circuler en toute sécurité. La Rochelle s’est dotée de nombreuses pistes cyclables où on peut se déplacer sans être en danger», affirme Stéphane Villain.

Un patrimoine remarquable et une ville sécurisée

La ville des trois tours est également très attachée à son histoire et tient à le raconter à ses visiteurs à travers ses rondes de nuits. «Ce sont des conteurs qui vont nous emmener pour nous faire voir tout le patrimoine de La Rochelle. On va avoir une capacité à passer deux heures à mieux comprendre comment Richelieu et les protestants ont vécu dans ces années-là», explique le vice-président en charge du tourisme à l’agglomération de La Rochelle.

De l’Aquarium au Vieux-Port, en passant par la plage de la Concurrence, le Port des Minimes ou encore le musée des Automates, les touristes ont donc de nombreuses raisons de choisir La Rochelle.