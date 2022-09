Haute-Savoie : une alpiniste de 25 ans fait une chute mortelle

Une jeune alpiniste de 25 ans est décédée ce dimanche après une chute mortelle sur le parcours de la via ferrata de Thônes, en Haute-Savoie.

Une terrible chute. Ce dimanche 4 septembre, aux alentours de 11h du matin, une jeune alpiniste de 25 ans s’est précipitée dans le vide alors qu’elle escaladait les parois de la via ferrata de Thônes, en Haute-Savoie. La victime a fait une chute de plus de 50 mètres avant de s’écraser dans un pierrier.

Malgré l’intervention des secours, la jeune femme n’a pas pu être sauvée, selon les informations du Dauphiné Libéré. Un hélicoptère Dragon de la sécurité civile a été dépêché sur les lieux de l'accident. Une seconde alpiniste de 34 ans, qui accompagnait la victime, a été transportée «en état de choc» au centre hospitalier d'Annecy-Genevois.

On ne connaît pas, pour l’heure, les raisons de la chute de cette alpiniste, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, recueillis par France 3 auprès du parquet, la jeune femme aurait peut-être été victime d'un malaise.

Au début du mois d’août, à quelques dizaines de kilomètres, une enfant de 12 ans avait également perdu la vie, sur la via ferrata du Plan du bouc, en Savoie. La petite fille a fait une chute dans une pente avec plus de 180 mètres de dénivelé.