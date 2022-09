Rennes : une femme tuée dans le cadre d’une opération de police

Une femme a été tuée dans la nuit de mardi à mercredi à Rennes par le tir d’un policier. Elle était passagère d’un véhicule dont le conducteur a tenté de s'enfuir alors que des policiers souhaitaient l’interpeller, et a foncé sur les forces de l’ordre.

La nuit dernière, aux alentours de 1h15 du matin, à Rennes, des policiers de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) menaient une opération dans le cadre d’une enquête, et ont voulu interpeller un homme au volant d'un véhicule pour transport de stupéfiants. Les agents ont bloqué son véhicule, mais ce dernier a refusé d’obtempérer et a foncé sur les voitures de la BRI, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Un policier, sorti de son véhicule, a été percuté par le conducteur, et a utilisé son arme. Son tir a touché le conducteur au bras et, selon les premiers éléments, a touché par ricochet la passagère du véhicule, âgée de 22 ans, à la poitrine. Elle est décédée.

Le policier blessé a été hospitalisé mais son pronostic vital n’est pas engagé. Le conducteur qui a tenté d’échapper au contrôle, âgé de 24 ans, a été placé en garde à vue. Il était déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte contre le jeune conducteur pour tentative de meurtre, et une autre enquête a été ouverte et confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour comprendre pourquoi le policier a fait l’usage de son arme.