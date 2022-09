Dordogne : une collégienne de 12 ans meurt écrasée par un bus scolaire

Une collégienne de 12 ans a perdu la vie ce lundi 12 septembre après avoir été écrasée par un bus scolaire près de la gare de Lamothe-Montravel (Dordogne).

Un drame épouvantable. Ce lundi, une jeune fille de 12 ans a été tuée après être passée sous les roues d’un bus scolaire près de la gare de Lamothe-Montravel (Dordogne) vers 17h30.

L’accident a eu lieu quand le bus du collège de la commune voisine de Vélines, qui venait de déposer des élèves près de la gare, a repris sa route.

Le conducteur a fauché l'adolescente qui venait de traverser la route. D’après France Bleu, outre les élèves présents dans le bus, une quarantaine d’enfants et de parents, dont le beau-père et la grande sœur de la victime, ont assisté à l’accident mortel.

Malgré l’intervention rapide des secours, comprenant les pompiers et un médecin du SAMU, la jeune fille n’a pas pu être sauvée bien qu’un massage cardiaque de quarante-cinq minutes lui ait été prodiguée.

Une enquête pour «homicide involontaire» a été ouverte par le parquet de Bergerac contre le conducteur du bus, qui a été auditionné après les faits par les gendarmes. Les tests de dépistage liés à l’alcool et aux stupéfiants subis par ce dernier se sont révélés négatifs. Le véhicule a été immobilisé et placé sous scellés afin de pratiquer les prélèvements nécessaires au bon déroulement de l’enquête.

La mairie de la commune a mis en place une cellule psychologique, avec six infirmiers et deux psychologues, dans la salle des fêtes de la ville pour prendre en charge les témoins qui ont assisté à l’accident, ainsi que la famille et les amis de la victime. Une autre cellule psychologique a été installée au collège Olympe de Gouges, situé à Vélines, ce mardi matin.