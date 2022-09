Les SDF étrangers «pas les bienvenus» : le tweet du préfet de l'Hérault fait polémique

Un tweet du préfet de l'Hérault ciblant les SDF étrangers, et plus particulièrement «algériens» et «marocains», publié ce jeudi 29 septembre, a fait polémique. Depuis, le message posté sur le compte officiel du préfet a été effacé.

«Ils ne sont pas les bienvenus». La conclusion d'un tweet sur le renforcement de la lutte contre la délinquance du préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a choqué un grand nombre d'associations et de citoyens, l'obligeant deux heures plus tard à supprimer son message, hier après-midi.

Réagissant à un article de Midi Libre, évoquant l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir tenté de blesser des passagers d'un train avec un couteau, à Montpellier, le préfet a évoqué les 104 gardes à vue de délinquants SDF étrangers en deux mois. Mais ses propos ont été perçus comme stigmatisants, pour les Algériens et les Marocains pointés du doigt.

De plus, la chute de son message a soulevé un grand nombre d'interrogations, car elle se révèle être un positionnement politique personnel d'Hugues Moutouh.

Source : Twitter @Prefet34

«le préfet est un petit héros de la vérité»

Interrogée par France 3, l'avocate de la Ligue des Droits de l'Homme à Montpellier Sophie Mazas a dénoncé l'absence de «neutralité» nécessaire aux fonctions de préfet. «Ce qui est choquant, c’est qu’il arrive à déshumaniser, en si peu de mots, des réfugiés et des personnes sans domicile fixe. C’est vraiment choisir le bouc émissaire, celui qui est à la rue et qui a une gueule de métèque. On jette en pâture, on déshumanise, comme si ces gens étaient le fléau principal», dénonce-t-elle.

A droite, le message d'Hugues Moutouh a été salué. «Bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité, avant de supprimer sa publication», a tweeté Eric Zemmour du parti Reconquête. Même son de cloche pour Gilbert Collard pour qui, «le préfet de l'Hérault est un petit héros de la vérité». Ajoutant néanmoins un «dommage que son tweet ait été supprimé.»