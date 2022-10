Un avion bloqué plusieurs heures à Roissy à cause d'une alerte à la bombe diffusée sur TikTok

Un avion à destination de Munich a été dérouté à Roissy en raison d'une alerte à la bombe diffusée sur TikTok.

Partis de New-York et en chemin pour Munich, les 266 passagers du vol LH411 de la compagnie Lufthansa n'avaient pas prévu de s'arrêter à Paris. Ils sont pourtant restés bloqués plusieurs heures à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ce lundi 24 octobre, après qu'une vidéo mentionnant la présence d'une bombe dans l'appareil a été diffusée sur TikTok.

D'après les informations d'Europe 1, cette publication mettait en scène un individu affirmant avoir lui-même piégé l'avion. Elle a été repérée par les Américains, qui ont immédiatement informé leurs homologues allemands. Ces derniers ont donc demandé à la France la permission d'atterrir en urgence.

Aucune anomalie détectée

L'Airbus A340-600 a été dirigé vers une zone sécurisée par les pompiers, les démineurs et la gendarmerie des transports aériens (GTA). Il a atterri peu avant 7h du matin et les passagers ont été rapidement évacués, à 7h20. Acheminés jusqu'au terminal B, ils ont été soumis à l'examen de la police des frontières et à des chiens spécialisés dans la détection d'explosifs.

L'alerte n'a pu être levée qu'à 10H40, après que les démineurs ont inspecté l'avion mais aussi les bagages en soute. Aucune anomalie n'a été détectée et aucun explosif n'a été trouvé.

Les équipes d'investigation ont donc été mobilisées pendant quatre heures pour ce qui semble avoir été un canular. Le parquet de Bobigny n'a pas ouvert d'enquête judiciaire mais a demandé le transfert des renseignements collectés vers les autorités allemandes.